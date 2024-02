Dacia Spring 2024: le novità del restyling

Dacia Spring: il powertrain

Nuova Dacia Spring si può scegliere con due potenze, da 45 CV e da 65 CV: entrambe regalano una velocità massima di 125 km/h, mentre accelerano da 0 a 100 km/h in poco meno di 20 secondi (la prima) e in meno di 14 secondi (la Spring 65 CV). Motore e trazione sono anteriori, la batteria invece ha una capacità di 26,8 kWh: tutto il pacchetto offre un'autonomia dichiarata di oltre 220 km (WLTP, con omologazione ancora in corso). La ricarica arriva fino a 7 kW in corrente alternata AC ma come optional si può scegliere la ricarica in corrente continua DC fino a un massimo di 30 kW di potenza: in questo modo ci vogliono circa 45 minuti per passare dal 20% all'80% della ricarica. Spring 2024 dispone infine di ricarica bidirezionale V2L (vehicle to load) per la presa di carica esterna (con adattatore), con cui è possibile alimentare dispositivi fino a 220 V e 16 A, per un massimo di circa 3,5 kW. Lato sicurezza, la piccola elettrica di Dacia aggiunge ai già presenti sistemi obbligatori per legge il monitoraggio dell'attenzione del conducente, il riconoscimento dei segnali stradali, il mantenimento e l'avviso di cambio involontario della corsia. Questa Spring sarà in prevendita dalla prossima primavera mentre le prime consegne avverranno nel corso dell’estate. Sarà in listino con due allestimenti, Expression ed Extreme, a un costo poco inferiore ai 20.000 euro.