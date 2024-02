Cupra Formentor VZ5: ecco due nuove Limited Edition

Le due esclusive edizioni limitate di Cupra Formentor VZ5 esaltano il carattere del Suv coupé grazie a una rivisitazione nei colori e nei dettagli che distinguono il design. Come già anticipato, verranno prodotti solo 222 esemplari di ciascuna Limited Edition di Formentor VZ5: anche se molti di voi già lo sapranno, VZ sta per Veloz in spagnolo, che significa veloce o rapido, e 5 sta per l’iconico motore a 5 cilindri. Anche il numero 222 non è stato scelto a caso, poiché fa riferimento all’anniversario di Cupra, nata il 22/02/2018. Sven Schuwirth, Vicepresidente esecutivo Vendite e Marketing di Cupra , considera la “Cupra Formentor VZ5 la massima espressione delle prestazioni a combustione e della volontà del marchio di ispirare la nuova generazione di appassionati di auto. Le due edizioni limitate rendono omaggio alla VZ5, riproponendo l’estetica sportiva del veicolo e migliorandone il design sia all’interno che all’esterno”.

Nel dettaglio le novità delle due Limited Edition

Le due versioni limitate si distinguono per i nuovi colori scelti per gli esterni: il Century Bronze Matt e l'Enceladus Grey Matt. La Limited Edition Century Bronze introduce dei nuovi dettagli sia fuori che dentro: si notano così le calotte degli specchietti retrovisori e i tubi di scarico in fibra di carbonio, i cerchi in lega neri da 20”, il lettering cromato Cupra e i loghi in rame sia all’interno che all’esterno. In abitacolo, la dotazione di serie comprende i sedili CUP Bucket neri e il cruscotto rifinito con cuciture in nero. La Limited Edition Enceladus Grey mette in mostra il lettering, i loghi Cupra, elementi decorativi cromati scuri, le calotte degli specchietti retrovisori e i terminali di scarico in fibra di carbonio nera e i cerchi in lega neri da 20”. Internamente spiccano i sedili CUP Bucket neri e il cruscotto con cuciture in nero, mentre sulla modanatura del pannello della porta entrambe le versioni sfoggiano i numeri di serie incisi a laser, a conferma dell’esclusività di ogni veicolo.