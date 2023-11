Cupra Formentor VZ5 BAT: emozioni in edizione limitata

Abbiamo provato in anteprima la nuova Cupra Formentor VZ5 BAT, che sarà disponibile in soli 500 esemplari per il mercato italiano.

Si riconosce dai dettagli La VZ5 BAT si distingue dalle altre versioni grazie a una serie di dettagli specifici, che ne sottolineano la sportività, a partire dal colore metallizzato Nero Midnight. I cerchi in lega neri sono da 20 pollici, mentre diversi elementi come i mancorrenti sul tetto, la calandra presentano una finitura nera. Altre parti della carrozzeria, quali i gusci degli specchietti laterali e l’estrattore posteriore sono realizzati in fibra di carbonio di colore nero, così come i quattro terminali di scarico Cerakote. Infine, i gruppi ottici sono Matrix Led di serie, mentre il logo Cupra e il lettering posteriore sono di colore nero.

Abitacolo ancora più sportivo Negli interni, l’anima estrema della VZ5 BAT Limited Edition viene svelata da alcuni particolari esclusivi come il volante racing con il logo Cupra nero e i sedili sportivi Cup Bucket in pelle nera. Non mancano le cornici nere per le bocchette di aerazione e l’infotainment con schermo da 12 pollici di serie.

Come va su strada Una volta regolati sedile e volante, al volante della Formentor VZ5 BAT apprezziamo il fatto che la seduta non è eccessivamente alta da terra. Anzi, ben presto ci si dimentica di essere a bordo di un veicolo con baricentro più alto, grazie alla rigidezza del telaio e alla precisione nell’impostazione delle curve. Lo sterzo asseconda istantaneamente il volere del guidatore e la scelta delle diverse modalità di guida permette di adattare il carattere della vettura al tipo di strada. Nel profilo di guida più sportivo l’assetto si fa ancora più tagliente e il motore ruggisce regalando emozioni ad ogni metro. Sotto il cofano c’è il motore 2.5 cinque cilindri da 390 Cv e 480 Nm di coppia massima, che consente alla vettura di accelerare da 0 a 100 chilometri orari in soli 4,2 secondi e di raggiungere la velocità massima di 250 km/h.