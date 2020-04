Covid-19, Seat riapre in Spagna con i test sui dipendenti

Seat riapre in Spagna la produzione ma ai suoi 15.000 dipendenti di Martorell, in Catalogna, effettuerà il test PCR (Proteina C-Reattiva) per contrastare la diffusione del Covid-19. Si tratta di un test immunologico su Sangue Intero/Siero/Plasma. Ma anche in Italia Alcantara riparte facendo i test sierologici ai suoi addetti di Nera Montoro, in provincia di Terni.

Dʼaltronde, per ripartire in tutta sicurezza, serve avere il quadro clinico più preciso possibile. I test sierologici pare non siano affidabili al 100%, ma almeno un positivo/falso positivo diventa un caso da confermare con tampone o esami più approfonditi. Seat riprende la produzione da oggi, gradualmente, e farà oltre 3.000 test a settimana, raccogliendo dati nel rispetto assoluto della privacy ma fornendoli anche in forma anonima per uno studio di screening. I lavoratori di Martorell saranno dotati di dpi e tra lʼaltro Seat produce nel suo stabilimento anche mascherine chirurgiche (e ventilatori respiratori).

In Italia Alcantara avrebbe potuto non fermarsi mai. La sua filiera, che riguarda tessuti essenziali, è sempre stata aperta, ma i manager dellʼazienda hanno deciso una chiusura temporanea dello stabilimento di Nera Montoro per sanificare e adottare le misure idonee nella lotta al coronavirus. Con la riapertura, i 500 addetti hanno ricevuto all’ingresso mascherina, guanti e occhiali, adesso saranno sottoposti anche a test sierologici: un prelievo di sangue capillare da un dito ed esito dopo 5 minuti.

“Oggi la nostra responsabilità sociale d’impresa è volta a garantire la salute dei nostri lavoratori. Non è un problema di riapertura ma di continuità d’impresa ‒ ha detto Andrea Boragno, AD dellʼazienda, aggiungendo ‒ “Alcantara ha una storica tradizione dʼimpegno per la responsabilità sociale di impresa, tant’è che nel 2009 fu la prima azienda italiana certificata Carbon Neutral, sottolineando l’impegno per il rispetto dell’ambiente e la compensazione delle emissioni per contrastare il cambiamento climatico”.