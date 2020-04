Covid-19, da Lazio e Veneto stop al pagamento del bollo auto

Ad aprire la strada a questa misura, conseguente al dilagare dellʼepidemia da coronavirus, erano state Piemonte e Emilia-Romagna, subito seguite da Lombardia e Campania. A seguire sono poi state la Toscana, lʼUmbria e le Marche, questʼultima unica regione ad aver esteso la possibilità di pagare il bollo entro il 31 luglio. La sospensione dei pagamenti nasce come logica conseguenza delle misure atte a favorire i consumatori in questo momento difficile, evitando il rischio di una “morosità di massa” e di una coda infinita di sanzioni, more e vertenze legali in caso di mancati pagamenti. Era però stato escluso dal “Cura Italia” varato dal governo Conte, poiché tocca alle regioni occuparsene, visto che la tassa automobilistica è appannaggio di queste.