Covid-19, Asaps e Codacons chiedono bonus sulle polizze RC Auto

Il mancato uso dellʼautomobile privata a causa del Covid-19 meriterebbe unʼattenzione particolare nei confronti degli assicurati RC Auto. Uno sconto e a chiederlo è lʼ Asaps , lʼassociazione amici della polizia stradale. Ma sulla stessa linea è il Codacons , che stima in 33 euro al mese la perdita per lʼautomobilista costretto a tener ferma la sua auto, considerati i 404 euro della polizza media italiana (dati Ivass).

In effetti dal punto di vista pubblico ‒ governo e regioni ‒ le misure di sostegno a causa dellʼemergenza sanitaria non sono mancate. Le revisioni dei veicoli sono state prorogate fino al 31 ottobre, la validità delle patenti allungate, il pagamento del bollo slittato di almeno 3 mesi, persino le multe possono essere pagate con lo sconto del 30% entro 30 giorni e non più 5. Ma dal lato “privato”, ovvero le compagnie di assicurazione, pochi passi sono stati fatti nei confronti degli automobilisti, se non lʼallungamento dei termini della proroga da 15 a 30 giorni per chi deve rinnovare. Non basta!

Dal primo allʼultimo dpcm sullʼemergenza coronavirus sono in pratica due mesi e mezzo che lʼItalia vive sospesa e fortemente limitata negli spostamenti (dal 21 febbraio al 3 maggio). E non siamo ancora certi che la Fase 2 li ammetterà liberamente. In tanti hanno chiuso lʼauto in garage e non la stanno usando, con tutti i danni su batterie e componenti che derivano dal fermo obbligato. Ecco allora che lʼAsaps chiede alle società assicurative uno sconto di un mese (ma anche due) sul prossimo rinnovo delle polizze.

Per il Codacons la situazione sta creando un costo aggiuntivo superfluo per le famiglie italiane. Il fermo dellʼauto costa circa 1,3 miliardi di euro al mese a tutte le famiglie che hanno lʼauto e non possono usarla. Un gravame che è ovviamente maggiore per chi paga polizze più alte, come i giovani e i residenti delle città del Sud, per i quali la RC Auto costa anche più di 1.000 euro lʼanno!

Lo sconto sarebbe quindi una misura di buon senso. Anche perché, a causa del fermo prolungato, il numero di incidenti stradali è crollato dellʼ80 %, nei weekend di marzo le vittime della strada sono state 20, il 75% in meno del marzo 2019 (75). Una buona notizia nel dramma da covid-19, che consente però alle compagnie assicurative di ridurre drasticamente anche i risarcimenti.