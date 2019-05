Concept GLB, il nuovo Suv a firma Mercedes

La “fame” di Suv non si placa tra gli affezionati clienti Mercedes. È questa lʼunica spiegazione del fatto che a Stoccarda continuino a fioccare nuovi modelli tra Suv e crossover, lʼultimo dei quali è Concept GLB. Svelato in anteprima mondiale a Shanghai, si posiziona tra i modelli Mercedes GLA e GLC, ma per estetica assomiglia più al secondo, sebbene proponga le tre file di sedili.