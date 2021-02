Citroen lancia la serie speciale Berlingo Rip Curl

Dopo la Nuova C4 , restiamo nel campo delle Citroen per famiglie con un classico, Berlingo , rivisitato però con lʼocchio dellʼallestimento speciale Rip Curl . Un partner prezioso per Citroen, già visto su altri modelli, in quanto Rip Curl è un apprezzato brand australiano di attrezzature per il surf e per il tempo libero.

Nuovo Berlingo Rip Curl assume così un carattere più sportivo e dinamico. Basata sulla versione Feel Pack, questʼedizione limitata offre un elevato livello di comfort e di praticità, grazie a dotazioni di serie come il lunotto posteriore apribile, il climatizzatore automatico bizona e la telecamera di retromarcia con Top Rear Vision. Le funzioni di assistenza alla guida sono ben 18, proprio come una berlina di fascia alta quale potrebbe essere la Nuova C4, e non manca la modernità di un bel Connect Nav 3D con dati forniti da TomTom nellʼabitacolo, con touchscreen da 8 pollici.

Lo stile della nuova serie speciale è assolutamente distintivo. Il giallo ocra esalta le forme compassate della multispazio francese, perché tocchi di questa tinta si possono trovare sugli Airbump (le protezioni laterali) e sui profili dei fendinebbia. La classica “onda” del brand australiano (Rip Curl Wave) si mostra sulle portiere anteriori, mentre in color Black Onyx sono le calotte dei retrovisori esterni. Allʼinterno una fascia color ocra spicca sul tessuto Curitiba dello schienale, e questo colore si ritrova anche lungo la cucitura del cinturino in TEP sulla plancia. A richiesta il tetto in vetro panoramico, oscurabile da una tendina elettrica.

Un modello sportivo quale questo non può mancare dellʼapprezzato Grip Control di casa PSA, con assistente alle discese e 5 modalità di marcia a disposizione del guidatore. Tre le motorizzazioni, il PureTech benzina 130 CV con cambio automatico a 8 rapporti EAT8 e i due diesel BlueHDi da 100 e 130 CV. Optional di estrema utilità sono poi i vani portaoggetti integrati nel Modutop, un contenitore nel tetto che offre fino a 92 litri di spazio in più. I prezzi della Citroen Berlingo Rip Curl partono da 26.000 euro.