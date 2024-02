BYD taglia i listini e sigla un'intesa con Arval

BYD ha firmato un memorandum d'intesa con Arval, specialista internazionale nel leasing di veicoli full-service e nelle soluzioni di nuova mobilità. La collaborazione mira a ottimizzare le opportunità offerte dalle flotte aziendali per auto e veicoli commerciali nei mercati europei. L'accordo individua infatti aree chiave nel settore dell’auto, fornendo consulenza congiunta a clienti aziendali internazionali e nazionali per accelerare la loro strategia di decarbonizzazione ed elettrificare le loro flotte . Il memorandum d’intesa è stato formalizzato durante una cerimonia ufficiale presso la sede centrale di BYD Global a Shenzhen, in Cina, alla presenza di Michael SHU, Managing Director di BYD Europe, Alain Van Groenendael, CEO di ARVAL, e altri rappresentanti di entrambe le parti.

Ulteriore crescita per BYD

Nel 2022 BYD ha presentato in Europa la sua gamma di autovetture elettriche e in un solo anno ha lanciato la sua espansione in 19 Paesi europei, forte di cinque modelli con tecnologie EV avanzate. Nel 2023 il brand cinese ha immatricolato oltre 3 milioni di veicoli, dando fastidio a brand molto rinomati in fatto di veicoli 100% elettrici (avete capito bene di chi stiamo parlando). Con una presenza in 29 Paesi e nello spirito del memorandum d’intesa, Arval aggiunge così alle sue opportunità di leasing e noleggio in Europa la gamma BYD per i suoi clienti aziendali e privati. La collaborazione prevede anche l'assistenza locale, supportata dalla rete di concessionari BYD.