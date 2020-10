Bosch e Mercedes, lʼauto va al parcheggio… da sola

A Stoccarda prove di Automated Valet Parking Ufficio stampa 1 di 15 Ufficio stampa 15 di 15 Ufficio stampa 15 di 15 Ufficio stampa 15 di 15 Ufficio stampa 15 di 15 Ufficio stampa 15 di 15 Ufficio stampa 15 di 15 Ufficio stampa 15 di 15 Ufficio stampa 15 di 15 Ufficio stampa 10 di 15 Ufficio stampa 11 di 15 Ufficio stampa 12 di 15 Ufficio stampa 13 di 15 Ufficio stampa 14 di 15 Ufficio stampa 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci

Niente più stress per lʼarrivo in aeroporto con lʼauto. I parcheggi lontani, sovente lontanissimi dallo scalo, i costi alti e il tempo che stringe. Con le tecnologie attuali è infatti possibile lasciare la macchina allʼingresso del parcheggio, col motore acceso, e andarsene per fatti propri senza dover salire o scendere per un garage multipiano. Sarà lʼauto stessa a trovarsi da sola il suo posticino sicuro e riparato.