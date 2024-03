BMW X2 2024: in prova la versione diesel sDrive 18d

Molto completa la gamma di motori del nuovo SUV Coupé della Casa dell’Elica. La versione benzina sDrive 20i è equipaggiata con un motore 3 cilindri di 1,5 litri abbinato a un sistema ibrido a 48V per una potenza complessiva di 125 kW (170 CV). Per quanto riguarda i diesel, l’unità 4 cilindri della versione sDrive 18d eroga una potenza massima di 110 kW (150 CV), mentre l’unità xDrive 20d , con trazione integrale ed elettrificazione, ha una potenza di 120 kW (163 CV). Al top della gamma termica troviamo la M35i xDrive che grazie al suo motore 4 cilindri di 2.0 litri da 221 kW (300 CV) accelera da 0 a 100 km/h in appena 5,4 secondi. L’elettrica iX2 è disponibile nelle versioni eDrive 20 che sviluppa una potenza di 150 kW (204 CV) e xDrive 30 che è spinta da due motori elettrici (uno per asse) per una potenza complessiva di 230 kW (313 CV), raggiungibile con il boost temporaneo.

Come va su strada

In occasione della presentazione italiana abbiamo provato la versione a gasolio meno potente, che sarà anche la versione più venduta sul nostro mercato. Mettendosi al volante della nuova X2 si percepisce un ambiente molto curato e decisamente premium. I sedili sono molto comodi e avvolgenti e con la selezione delle diverse MyModes è possibile personalizzare in modo facile e immediato non solo il comportamento della vettura, ma anche l’ambientazione interna e in generale l’atmosfera a bordo. La motorizzazione a gasolio sDrive 18d da 150 CV è probabilmente il miglior compromesso tra costi di gestione e comportamento dinamico: il 4 cilindri mostra un leggero ritardo di risposta quando si accelera, ma permette comunque di togliersi qualche soddisfazione tra le curve, grazie a uno sterzo pronto e a un assetto rigido. L’andamento molto discendente del tetto non limita troppo l’abitabilità posteriore – tanto che anche persone alte 1,85 metri hanno abbastanza spazio per la testa – ma a pagare il conto è la visibilità posteriore, perché il lunotto ha dimensioni davvero ridotte. Per le manovre viene comunque in aiuto il sistema di telecamere a 360 gradi, un optional che si rivela indispensabile. Il listino parte da 44.800 euro per la versione a gasolio sDrive 18d in allestimento base e arriva a 63.200 euro per la xDrive M35i, pacchetti e optional esclusi.