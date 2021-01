BMW S 1000 R, lʼemozione come obiettivo

Il 4 cilindri di BMW Motorrad trova nuova linfa sulla nuova S 1000 R , la naked sportiva che prende le mosse (e qualche elemento tecnico) dalla supersportiva S 1000 RR . Il suo look è entusiasmante, mette in bella vista le strutture possenti del telaio e del propulsore, a voler dimostrare come sia una roadster che, quanto a divertimento, sa il fatto suo.

Il motore della super naked bavarese sviluppa la bellezza di 165 CV a 11.000 giri al minuto, per una coppia massima di 114 Nm a 9.250 giri. Significa prestazioni superbe in ogni situazione di marcia, con accelerazioni pazzesche e riprese brucianti. Gli ingegneri BMW Motorrad hanno migliorato il range di rotazione del motore, ampliandone la fascia di espressione, tanto che almeno 90 Nm di coppia sono disponibili dai 5.500 ai 12.000 giri. Una moto rotonda, armonica, dotata della comoda frizione antisaltellamento e il plus, a richiesta, di un cambio “Shift Assistant Pro” per salire e scalare rapidamente le marce senza utilizzare la frizione.

Il design della BMW S 1000 R mostra il nuovo e potente faro a LED, montato di serie, come standard è la strumentazione con schermo da 6,5 pollici multifunzione. Il peso perde circa 5 chili dal modello precedente e, in più, cresce la dotazione tecnica votata alla sportività, con di serie il Dynamic Traction Control (DTC) e i tre Riding Mode classici, cui aggiunge lʼopzionale quarta modalità Dynamic Pro. Sempre di serie l’ABS Pro, il Dynamic Brake Control (DBC), mentre a richiesta cʼè il controllo della coppia di trascinamento del motore (MSR) e il Launch Control. Già disponibile a listino, la BMW S 1000 R costa da 14.250 euro.