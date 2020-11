BMW R 1250 GS e R 1250 GS Adventure, nuova linfa hi-tech

Le BMW GS compiono 40 anni e avrebbero meritato festeggiamenti in grande stile, ma il Covid-19 ha fermato le grandi fiere autunnali ‒ Intermot a Colonia, Eicma a Milano ‒ e le celebrazioni conseguenti. Non ne arrestano la storia però, perché la Casa bavarese ha appena annunciato le nuove BMW R 1250 GS e R 1250 GS Adventure , con motore bicilindrico boxer Euro 5.

Le ragioni per cui la famiglia GS meriterebbe grandi celebrazioni sono plurime: perché nel 1980 aprirono una breccia enorme nelle strategie di BMW Motorrad; perché tuttora è la gamma moto più venduta in Europa (inclusa lʼItalia); perché il contributo dʼinnovazione e tecnologia non ha eguali fra le due ruote e chi compra una moto BMW, beh difficilmente torna indietro. Facciamo qualche esempio: il BMW Integral ABS Pro, di serie sulle nuove R 1250 GS e GS Adventure, rende ancora più sicure le frenate, anche quando la moto è inclinata in curva. Lo stesso vale per lʼausilio alle partenze in salita Hill Start Control, potenziato con la funzione Pro che migliora le prestazioni di partenza in tutte le condizioni.

E ancora il Dynamic Traction Control (DTC), che aggiunge la modalità Eco di serie, i nuovi fari full LED adattivi in curva e con una nuova funzione di illuminazione: la luce di crociera. Le nuove maxi BMW GS hanno poi due prese diverse, sempre di serie, una di tensione del veicolo da 12 V e una presa USB-A con alimentazione a 5 V. Piccola chicca è poi il riscaldamento della sella per pilota e passeggero, così da vivere lʼavventura su due ruote anche con temperature rigide.

Insomma tante dotazioni e la certezza del motore bicilindrico boxer di 1.254 cc, che sviluppa 136 CV di potenza e una corposa coppia massima di 143 Nm a 6.250 giri al minuto. Il motore dispone della tecnologia BMW ShiftCam per variare la fasatura e l’alzata delle valvole di aspirazione, così da garantire una potente accelerazione su tutto l’arco di erogazione, pur con consumi ed emissioni contenuti per la fascia di appartenenza. I prezzi delle nuove BMW R 1250 GS partono da 18.150 euro, la Adventure costa da 20.100 euro, per le rispettive edizioni speciali “40 Years GS” occorre aggiungere 2.000 euro circa in più.