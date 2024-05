BMW M Hybrid V8 Art Car by Julie Mehretu  

Oliver Zipse, Presidente del Consiglio di Amministrazione di BMW AG , ha introdotto così la protagonista della serata: "le BMW Art Cars fanno parte integrante del nostro impegno culturale globale. Da quasi 50 anni collaboriamo con artisti altrettanto affascinati dalla mobilità e dal design quanto dalla tecnologia e dal motorsport. La visione di Julie Mehretu per una vettura da corsa è un contributo straordinariamente forte alla nostra serie di BMW Art Cars". L'artista Mehretu ha spiegato invece il suo approccio: "tutto il progetto BMW Art Car riguarda l'invenzione, l'immaginazione, il superamento dei limiti di ciò che è possibile. Non penso a questa macchina come a qualcosa da esporre. La sto pensando come qualcosa che correrà a Le Mans. È una pittura performativa. La mia BMW Art Car è stata creata in stretta collaborazione con le squadre del motorsport e dell'ingegneria. È completata solo quando la gara è finita."

Nel vivo dell'opera

Lo spazio, il movimento e l'energia sono sempre stati motivi centrali nel lavoro di Julie Mehretu. Per il design della 20a BMW Art Car, l'artista americana ha trasformato per la prima volta un'immagine bidimensionale in una rappresentazione tridimensionale, esaltando il dinamismo nelle forme. Mehretu ha utilizzato il vocabolario di colore e forma del suo noto dipinto "Everywhen" (2021 - 2023) come punto di partenza per il suo design. L'opera è attualmente in mostra nella retrospettiva dell'artista al Palazzo Grassi di Venezia e successivamente entrerà a far parte della collezione permanente del Museum of Modern Art (MoMA) di New York, a cui è stata donata. La sua forma visiva astratta risulta da fotografie digitalmente alterate, sovrapposte in più strati di griglie di punti, veli dai colori al neon e le marcature nere caratteristiche del lavoro di Mehretu. "Nello studio dove avevo il modello della BMW M Hybrid V8 stavo semplicemente seduta di fronte al dipinto e ho pensato: cosa succederebbe se questa macchina attraversasse quel dipinto e venisse influenzata da esso," ha dichiarato Julie Mehretu. "L'idea era di fare un remix, un mashup del dipinto. Continuavo a vedere quel dipinto che in qualche modo gocciolava sull’auto. Persino i reni dell’auto hanno assorbito il dipinto."