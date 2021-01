BMW iX3, la trazione elettrica sulla gamma Suv

Si chiama iX3 ed è il primo Suv della gamma BMW X completamente elettrico . Arriverà nel secondo trimestre dellʼanno ed è in pratica la versione a emissioni zero della BMW X3. Prodotta nello stabilimento di Shenyang, in Cina, sarà anche il primo modello BMW a essere esportato dal Paese della grande Muraglia.

La BMW iX3 rappresenta un passo avanti importante, perché finora la Casa bavarese sviluppava la trazione elettrica per modelli inediti (i3, i8 e prossimamente la i4 Gran Coupé). Inoltre con la iX3 debutta la quinta generazione della tecnologia BMW eDrive, dove motore elettrico, trasmissione ed elettronica sono disposti insieme in un unico vano, per una maggior compattezza e leggerezza del powertrain. La potenza massima è pari a 286 CV e la coppia massima è di 400 Nm, così da bilanciare il piacere di guida tipico di una BMW con la più evoluta tecnologia in fatto di mobilità a emissioni zero.

Le prestazioni sono da vera supersportiva: 6,8 secondi il tempo di accelerazione da 0 a 100 orari (come la BMW X3 xDrive30i a benzina e trazione 4x4) e una velocità massima di 180 km/h limitata elettronicamente, un livello inusuale per le vetture elettriche. La nuova BMW iX3 è un Suv di altissima efficienza, in grado di percorrere fino a 520 chilometri con una carica, superando così tutti i limiti di fruibilità delle prime auto elettriche. Aspetto non secondario è il fatto che in 34 minuti le batterie si ricaricano allʼ80% della piena capacità, garantendo così un surplus di autonomia in un tempo tutto sommato contenuto. I prezzi della BMW iX3 partono da 69.900 euro.

