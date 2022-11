Birò, la rivoluzione “easy and charge” per muoversi in città

Si chiama Birò ed è il più piccolo veicolo elettrico a quattro ruote, pesa 350 chili e si guida in modo facile facile. È anche il più semplice da ricaricare, basta infatti qualsiasi presa di corrente in uso oggi. Tra le pieghe di Eicma 2022 abbiamo scoperto anche questʼalternativa tutta italiana.

Nato nel 2008 dallʼazienda friulana Estrima, Birò è un concentrato versatile di tecnologie per muoversi in modo sostenibile nellʼambiente, con particolare riguardo alle città e alle piccole comunità. Non a caso il servizio di sharing con Birò è stato attivato nel Comune di Peccioli, in Toscana, e nell’isola di Procida, capitale italiana della Cultura 2022. Il telaio a farfalla è prodotto da Brieda, azienda specializzata per le cabine di trattori e macchine da lavoro, ciò che garantisce la massima protezione.

Il quadriciclo elettrico è stato oggi rinnovato e, pur con dimensioni inalterate, aumenta i volumi interni con 4 cm in più tra seduta e tetto apribile, così da favorire i guidatori più alti. Il bagagliaio triplica addirittura la sua capacità, da 41 a 122 litri e peraltro ha la comodità dʼessere accessibile dall’interno. Lʼimpronta a terra rimane da record, meno di due metri quadrati grazie ai 111 cm di larghezza e 179 di lunghezza. Cʼè anche una versione Birò Big, il cui bagagliaio aumenta del 50% la sua capacità portandola a 308 litri e con la cappelliera multifunzione configurabile.

Un veicolo polivalente, che grazie al tettuccio può essere guidato anche con la pioggia. Ideale per i tanti guidatori con disabilità che non vogliono rinunciare alla propria autonomia, quanto per chi immagina una mobilità futura più agile, facile e meno ossessionata dalla sosta. È dotato di serie di un nuovo cavo multipresa, che può essere ricaricato con tutti i più comuni sistemi, mentre la frenata rigenerativa è stata completamente riprogettata, così da aumentare l’autonomia del nuovo motore elettrico, oggi in grado di offrire varie modalità di marcia: Normal, Sport, Eco, Speed Limited.

Con la Birò App si abilita una chiave digitale direttamente sul proprio smartphone, basta un clic e il veicolo è pronto a partire. L’app consente poi di sbloccare e comandare funzionalità aggiuntive del Birò, dallʼantifurto con blocco motore al settaggio del “drive mode” preferito, fino al “parental control” in grado di limitare l’utilizzo del veicolo all’interno di zone circoscritte e a velocità limitata. Prezzi da 8.000 a 12.500 euro.