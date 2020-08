Biker Fest, Lignano si prepara al grande raduno

La passione per le due ruote non si ferma, non può. Per qualche tempo può restare chiusa in garage o in officina ma poi riparte, e così gli organizzatori del Biker Fest International non si sono arresi alla pandemia e, dopo lʼannullamento delle date di maggio, hanno spostato dal 17 al 20 settembre lʼedizione 34 del festival di Lignano Sabbiadoro .

Quattro aree distinte per tipologia di evento, tanti eventi sparsi per la città e sul favoloso litorale friulano, cercando di conciliare distanziamento con un calendario di eventi fittissimo. Perché a Lignano il Biker Fest richiama dal 1987 tantissimi appassionati da tutta Europa, circa 50.000 visitatori e i migliori preparatori di moto. Nato per lanciare in Italia il movimento Custom e Biker, il raduno è oggi celebrato come uno degli eventi motociclistici outdoor più famosi dʼEuropa, affiliato con il grande “Rat’s Hole” di Daytona e Sturgis negli Stati Uniti, patria di queste manifestazioni.

Oggi ospita eventi che racchiudono a 360 gradi il mondo delle due ruote, dal Dirt Track al Mototurismo, dalle enduro e fuoristrada alle scrambler, ospitando anche convegni, esposizioni, spettacoli di freestyle. E concerti, perché lʼanima rock accompagna fin dalle origini il Biker Fest. Né va dimenticata per i visitatori lʼoccasione di scoprire i nuovi modelli e le nuove tendenze, visto che a Lignano sono presenti tutte le Case Moto, spesso dando lʼoccasione ai visitatori di provare i loro nuovi modelli. Novità dellʼedizione 2020 è lʼarea E-Mobility Village, dove poter testare gratuitamente veicoli elettrici e ibridi.

Nel lungo weekend della 34° edizione sarà disputata la Finale del Campionato Custom Bike Show IMC (Italian Motorcycle Championship) e si correrà l’unica data del Campionato Custom Bike Show Mondiale AMD in Italia. Sabato sera 19 settembre è prevista l’affascinante Parata delle Luci, con migliaia di motociclisti lungo le vie della città, mentre domenica ci sarà spazio anche per la U.S. Car Reunion, l’incontro di auto storiche americane presenti in Italia dal 1995. Tutte le informazioni sono sul sito www.bikerfest.it.