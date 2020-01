Automobili 2020, un anno allʼinsegna delle novità eco

Il 2020 sarà lʼanno che segna lo spartiacque tra le “vecchie” automobili e le nuove più sensibili ai temi dellʼambiente . Almeno allʼapparenza, perché tutto il discorso della produzione di energia elettrica che servirà in surplus e dello smaltimento delle batterie che alimentano i motori elettrici resterà, ancora per molti anni, un serio vulnus alla “ecosostenibilità” presunta delle auto elettriche. Ad ogni modo per i motori termici non è ancora arrivata la parola fine.

Ma cosa ci proporrà il nuovo anno? Tante, tantissime novità in tutti i segmenti e sempre con versioni ibride o full electric che accompagneranno le versioni con motori benzina e diesel, rispettosi però dei nuovi standard Euro 6d che entreranno in vigore a settembre. Andiamo allora a vedere per segmenti, partendo dalle utilitarie di segmento A e B: il primo esordio è quello della nuova Hyundai i10, piccola 5 porte proposta in Italia anche a gpl. A primavera inoltrata ci sarà il restyling della Ford Fiesta, una delle best-seller di segmento B, di cui avremo anche la versione ibrida. Ma prima ecco la sfida premium tra le nuove Smart tutte elettriche (debutto a febbraio) e la prima MINI interamente elettrica, che debutterà a marzo.

La quarta generazione della Toyota Yaris terrà banco dalla prossima estate. Ibrida ed elettrica non mancano nellʼarticolata gamma, ma stavolta la giapponesina dovrà fare i conti con un poker di rivali temibili: Fiat 500 Elettrica, Opel Corsa-e, Honda e, Volkswagen I.D. 3. Sullo stesso pianale di questʼultima sarà assemblata anche la Seat el-Born, prima vettura 100% elettrica della Casa spagnola. Manco a dire però che la punta di diamante dellʼoffensiva Volkswagen sarà la Golf (siamo nel segmento C), 8° generazione che sarà a listino da febbraio. Nello stesso mese lancio anche per Skoda Kamiq, piccolo crossover di segmento B.

Passiamo ai Suv, dove troviamo molte sorprese: a marzo il lancio del nuovissimo Land Rover Defender e poi il suo rivale storico: Jeep Wrangler, anche in versione ibrida elettrica ricaricabile. Forte lʼoffensiva Ford, con il debutto di Puma e della nuova generazione di Kuga: il primo è un crossover sportivo di taglia piccola, proposto anche in versione ibrida (da 22.750 euro), il secondo è di fascia superiore e completamente stravolto nel design. È ibrido come le concorrenti dirette Peugeot 3008 plug-in e 4x4 (arriva ad aprile) e Citroen C5 Aircross Hybrid. Molto bello lʼinedito crossover Mazda MX-30, interamente elettrico. A maggio esordio di Jeep Renegade plug-in.

Categoria superiore per BMW X1 plug-in e Audi e-tron, mentre lʼibrida benzina/elettrica Mercedes A250, versione della Classe A, è già pronta per le concessionarie. A inizio primavera è atteso il lancio del grande Suv GLE Coupé, che sarà anche ibrido, mentre la Taycan sarà la prima full electric Porsche e costerà da 120 mila euro circa. Volvo aspetterà giugno per lanciare a listino la versione ricaricabile di XC40. Primo Suv anche per Aston Martin, il DBX è sportivo e costerà da 200 mila euro, mentre lʼanno si chiuderà con lʼinedito Ford Mustang Mach-e.

Sguardo infine alle berline, con la nuova generazione di Skoda Octavia e lʼattesa BMW 2 Gran Coupé, una 4 porte sportiva e molto originale. Ma chi cerca la novità a tutti i costi ecco la Volkswagen T-Roc Cabrio (da aprile). Bisogna attendere lʼestate invece per la nuova Jaguar F-Type Coupé e Cabrio, ma su tutte si staglia la Ferrari Roma, lancio ufficiale a giugno ma i collezionisti di tutto il mondo sono già in coda da mesi. Cosa manca in un elenco così lungo? Il Suv Alfa Romeo Tonale! Annunciato, presentato come prototipo, certo della produzione a Pomigliano, anche in versione ibrida… ma per vederlo su strada bisognerà attendere il 2021.