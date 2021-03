Auto e App, le nuove funzioni Volkswagen e Stellantis

Le automobili di oggi sono sempre più connesse e a bordo si possono fare tante di quelle cose che abitualmente facciamo in ambienti wi-fi. Certo senza mai distrarsi dalla guida e dalla strada, ma questo è un dogma indiscutibile. Per il resto, lʼintrattenimento in auto è sempre stato una costante, fin dalle gloriose autoradio portatili degli anni 80…

Oggi tutto è diverso, ma non lo spirito che cerca lʼintrattenimento quando guida o si è in viaggio. Le tecnologie non ce le portiamo più sotto il braccio, ma sono in rete e dobbiamo solo scegliere quella che vogliamo. Le ultime gradite novità ci arrivano da Volkswagen e da Stellantis: la prima affida alla nuova Golf 8 il compito di ammaliare gli appassionati di calcio, grazie allʼapp We Score che consente a chi è in auto di essere sempre aggiornato su risultati in tempo reale, tabellini e statistiche delle partite.

Lʼapp We Score ha funzionalità text-to-speech, cioè legge le informazioni, cosicché chi è al volante non abbia troppo da distrarsi. L’applicazione è gratis e può essere scaricata dall’In-Car Shop su tutte le Golf dal modello 2020 in poi. Supportata dai sistemi Discover Pro e Discover Media, lʼapp accetta anche i servizi Amazon Alexa ed è possibile acquistare piani dati per l’utilizzo di servizi streaming o di un hotspot Wi-Fi a bordo della propria Golf, o anche l’estensione dei servizi We Connect Plus.

La proposta Stellantis coinvolge invece il gruppo editoriale GEDI, permettendo di accedere ai contenuti musicali e giornalistici di testate quali La Repubblica, La Stampa, dieci giornali locali e l’Espresso, più emittenti come Radio Deejay, Radio Capital e m2o. Grazie ai contenuti audio, podcast e video originali prodotti quotidianamente, GEDI mette a disposizione degli automobilisti Stellantis un ampio bouquet di servizi dedicati. I primi servizi riguardano l’integrazione delle app di Radio Deejay, Radio Capital, Radio m2o nellʼapp Fiat Link&Drive, con la nuova 500 Action scelta come modello dʼesordio delle nuove funzioni.