Audi SQ2 da sballo e nuove versioni diesel per Q2

La nuova Audi SQ2 si presenta con lʼassetto sportivo S, ribassato di 20 mm, e lo sterzo progressivo di serie. Il motore due litri turbo benzina eroga tanta potenza ed è così in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 4,9 secondi. Merito anche della frizione a lamelle che ripartisce in modo variabile la coppia tra gli assali. Una compatta dallʼenorme potenziale dinamico, e non sorprendono allora quelle feritoie tra calandra e cofano che citano volutamente la storica Audi Sport quattro del 1984, lʼicona rally del brand. Il guidatore può gestire la dinamica di marcia secondo i programmi Auto, Comfort, Dynamic, Efficiency e Individual.

Il look di Audi SQ2 mostra la qualità dei proiettori a matrice di LED, dei cerchi in lega da 18 pollici (da 19” sullʼallestimento Sport Attitude), mentre le pinze freno rosse regalano un ulteriore tocco sportivo. Di serie sono dotazioni di pregio quali il climatizzatore automatico bizona, l’Audi Virtual Cockpit, i sedili anteriori sportivi in tessuto e pelle. Le tecnologie di assistenza alla guida derivano dai modelli Audi di classe superiore e i prezzi seguono a ruota, partono infatti da 51.700 euro.

Audi Q2, in arrivo nuovi motori TDI

Febbraio regala novità anche per il resto della gamma Q2, con due nuove versioni 30 TDI e 35 TDI. Si tratta in entrambi i casi di motori 4 cilindri 2.0 che sviluppano, rispettivamente 116 e 150 CV di potenza. La prima versione si abbina sia al cambio manuale che allʼautomatico a doppia frizione S tronic; la seconda soltanto allʼS tronic e con lʼopzione, però, fra la semplice trazione anteriore e le quattro ruote motrici. Spicca la maggior efficienza di questi propulsori, tanto che il 116 CV riduce i consumi del 20% rispetto al precedente 2.0 TDI di pari potenza, a fronte di un incremento della coppia di ben 50 Nm, ciò che porta lo scatto sullo 0-100 sotto i 10 secondi. La 150 CV riesce a staccare sullo 0-100 gli 8,6 secondi.

Entrambe le motorizzazioni accedono agli incentivi statali, che significa fino a 3.500 euro di ecobonus in caso di rottamazione. Cinque gli allestimenti e prezzi che partono da 29.200 euro, ma non mancano le soluzioni finanziarie Audi Value con rate da 209 euro al mese e valore futuro garantito (pari a circa la metà del prezzo). La versione 35 TDI da 150 CV è disponibile in ben 7 allestimenti (cʼè anche Identity Black), per un listino che parte da 34.900 euro.