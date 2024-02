Guardatela: non potete non riconoscerla

Audi RS 6 Avant GT trae ispirazione dalla leggendaria Audi 90 quattro IMSA GTO del 1989. Il suo design cattura l'attenzione grazie a particolari estremamente distintivi, come il single frame rifinito in nero lucido e lo splitter che sottolinea l’impronta a terra della vettura. Restando sull'anteriore, si nota il cofano motore che, per la prima volta nella storia di Audi Sport, è realizzato in carbonio (anche i paraurti) e si contraddistingue per il layout specifico. Le fenditure alle spalle dei passaruota anteriori regolano i flussi d'aria in corrispondenza delle ruote e favoriscono il raffreddamento dei freni. Altri tratti unici sono gli inserti GT sulle minigonne, le calotte dei retrovisori laterali in carbonio lucido e i cerchi in lega da 22" a 6 razze dal look specifico. Al posteriore invece spicca il portellone ridisegnato e l’estrattore dal layout inedito, con il riflettore centrale che enfatizza ulteriormente l’impronta a terra dell’auto, favorendo la deportanza. Grande lavoro è stato fatto sulla livrea che prevede, in abbinamento alla verniciatura bianco Arkona, le pellicole adesive che richiamano i colori tradizionali Audi Sport, ovvero nero, grigio e rosso. In questa configurazione i cerchi in lega sono in bianco lucido. In alternativa, le decal sono disponibili in nero e grigio e si abbinano alle tinte esterne grigio Nardo o nero Mythos, ma in accostamento a cerchi in lega in nero lucido o nero opaco. Audi RS 6 Avant GT è proposta nei colori carrozzeria bianco Arkona, grigio Nardo, grigio Chronos metallizzato, marrone Madeira metallizzato e nero Mythos metallizzato.