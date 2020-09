Audi rifà il look alla Q2 e fa più ricchi gli interni

Il design è stato rivisto in tanti particolari, dal frontale con la nuova griglia e i gruppi ottici con le luci di svolta dinamiche, alle fiancate irrobustite, con il paraurti che integra un inedito estrattore con 5 inserti pentagonali. I proiettori a Led sono ora di serie, mentre i proiettori Matrix Led (una novità assoluta per Audi Q2 ) con gruppi ottici posteriori a LED sono a richiesta. A richiesta è anche proposta la versione con assetto sportivo, in tal caso il Cx aerodinamico di 0,31 è al vertice del segmento degli Urban Suv. Nuova Audi Q2 è anche proposta con la trazione integrale permanente su alcuni modelli.



Ridisegnati anche gli interni, con il new look delle bocchette di aerazione e di altri particolari, mentre per i rivestimenti è stata scelta una soluzione inedita in microfibra Dinamica. In particolare, però, spicca lʼampliamento delle funzioni multimediali. Di serie il sistema di navigazione MMI plus con schermo touch da 8,3 pollici (prima era da 7), mentre il Virtual Cockpit da 12,3 pollici è di serie sulla versione Business plus. Con lʼapp myAudi è possibile gestire da remoto molte funzioni del Suv. Davvero autorevole lʼimpianto audio (optional) Bang& Olufsen Premium Sound System da 705 Watt e con 14 altoparlanti.

Tra le novità anche il motore 4 cilindri turbo benzina 1.5 da 150 CV della versione 35 TFSI, che dispone della tecnologia “cylinder on demand”, cioè disattiva due cilindri ai bassi regimi. Ultima menzione di merito al bagagliaio, che offre una capacità di carico di 405 litri in condizioni ordinarie, che salgono a 1.050 con lʼabbattimento della seconda fila di sedili. Lʼesordio in Italia di nuova Audi Q2 è previsto per lʼautunno.