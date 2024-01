Audi Q8 e-tron edition Dakar arriverà in Italia nella colorazione nero Mythos con single frame in tinta carrozzeria. La luce di proiezione a tutta larghezza tra i gruppi ottici valorizza l’impronta a terra della vettura, maggiorata di 39 mm rispetto ad Audi Q8 55 e-tron quattro grazie ai passaruota di derivazione Audi SQ8 e-tron. All’apertura delle porte, specifici LED proiettano al suolo la scritta “edition Dakar”, mentre l’esclusività del SUV elettrico è sottolineata dalla cover specifica per la chiave a transponder, dalle pellicole decorative (ispirate al prototipo full electric con range extender Audi RS Q e-tron), nonché dalla numerazione progressiva lungo i montanti posteriori, identificativa delle singole vetture. La dotazione di serie include i proiettori a LED Audi Matrix con indicatori di direzione dinamici anteriori e posteriori, i cristalli laterali e il lunotto bruniti. Il profilo dell'Audi Q8 e-tron edition Dakar è ben riconoscibile grazie ai cerchi da 18" e alle coperture General Grabber AT3 nella misura 265/60, votate all’utilizzo off road e caratterizzate dalla marcatura M+S. Esternamente si nota anche il portapacchi sul tetto, con portata di 40 chilogrammi e corredato di una borsa da esterni con cinghie di fissaggio.

99 esemplari, un look esclusivo e modifiche tecniche per farla andare bene su ogni fondo stradale e non. Arriverà in Italia nel corso del secondo trimestre 2024.

Entriamo in abitacolo

In abitacolo sono riconoscibili i dettagli del pacchetto S line con sedili sportivi e rivestimenti in similpelle e microfibra Dinamica, ma spiccano anche il volante sportivo multifunzione, il cielo vettura in nero e la pedaliera in acciaio inox, mentre gli inserti decorativi sono realizzati in alluminio spazzolato opaco e i listelli sottoporta in alluminio. La sezione superiore della plancia è in similpelle nera, ci sono poi cuciture in rosso a contrasto, di derivazione Audi Sport, sulle sedute, sulla corona del volante, nelle protezioni per le ginocchia lungo la console e sui braccioli laterali. Le cinture di sicurezza sono anch’esse impreziosite da un bordino rosso che si trova anche sui tappetini con logo edition Dakar. Il concept digitale dei comandi e della visualizzazione si avvale dell’Audi virtual cockpit plus con risoluzione full HD, dell'head-up display, che proietta le informazioni principali direttamente sul parabrezza, e dell’inclinometro: la piattaforma elettronica dell’assetto rileva l’angolo d’inclinazione dell’auto e una schermata dell’MMI (personalizzabile mediante tre temi specifici dedicati ad Audi Q8 e-tron edition Dakar) fornisce al conducente l’informazione in tempo reale. La dotazione di serie comprende i pacchetti assistenza City e Tour, il secondo connettore lato passeggero per la ricarica a corrente alternata (AC), il pacchetto illuminazione diffusa multicolore con 6 profili cromatici predefiniti – prevede effetti luminosi mirati e luci ambiente in 30 tinte – e gli specchietti retrovisivi esterni virtuali.