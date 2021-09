AUDI Q4 50 e-tron quattro: il primo suv compatto della Casa di Ingolstadt a zero emissioni

Due installazioni lungo le strade del Quadrilatero della moda milanese, dove poterla ammirare dal vivo, sia nella versione “normale”, sia nella versione “Sportback”. Audi Q4 e-tron ha scelto Milano per il suo debutto ufficiale: il primo suv compatto totalmente elettrico della Casa dei Quattro Anelli è pronto a rivoluzionare il concetto di mobilità a zero emissioni.

AUDI Q4 50 e-tron quattro Da video 1 di 11 Da video 2 di 11 Da video 3 di 11 Da video 4 di 11 Da video 5 di 11 Da video 6 di 11 Da video 7 di 11 Da video 8 di 11 Da video 9 di 11 Da video 10 di 11 Da video 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

Audi Q4 e-tron è una vettura multitasking: compagna di viaggio ideale per la vita quotidiana, versatile per il tempo libero dalla straordinaria abitabilità. Considerando le misure esterne – è lunga 4.590 millimetri - s’inserisce a pieno titolo nel segmento dei suv compatti superiori. Il ricorso alla piattaforma modulare elettrica MEB del Gruppo Volkswagen, il pianale sul quale è basato lo sport utility a zero emissioni Audi, consente un inedito sfruttamento degli spazi.

La nostra versione in prova (Audi Q4 50 e-tron quattro), la più potente di tutta la gamma, abbinata alla trazione integrale, ha un’autonomia dichiarata di quasi 500 Km secondo il ciclo di omologazione WLTP. A muoverla ci pensano due motori elettrici per un totale di 299 CV.

In corrente alternata fino a 11 kW servono circa sette ore e mezza per una ricarica completa. Se si sceglie, invece, una colonnina fast charge, si possono sfruttare fino a 125 kW, quindi la batteria si ricarica per l’80% in meno di quaranta minuti.

Audi Q4 e-tron è estremamente silenziosa e confortevole da guidare; si possono scegliere fra cinque differenti modalità di guida. Noi, per ottimizzare al meglio il consumo della batteria, abbiamo optato per “efficiency”, con il selettore in B, facendoci aiutare dalla frenata rigenerativa.

A supportare il guidatore, ci pensano l’head up display con realtà aumentata, il monitor da 11,6 pollici MMI touch, con piattaforma d’infotainment MIB 3 e i comandi a “sfioramento” del volante, simili a quelli disponibili sugli smartphone.

Già disponibile nelle concessionarie, la nostra versione in prova parte da 62.100 Euro; il prezzo d’attacco della gamma, invece, è fissato a 45.700 Euro.