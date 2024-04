Audi House of Progress: cultura d'avanguardia alla Milano Design Week

Un sodalizio che si rinnova anche quest'anno con l'obiettivo di dare voce a tecnologie e visioni che anticipano il futuro della mobilità sostenibile e tracciano la via per raggiungerlo. Fino al 28 aprile all'interno di "Audi House of Progress", l'hub creativo dei quattro anelli allestito negli spazi del Portrait Milano in Corso Venezia 11, verrà raccontato l'approccio Audi alla mobilità a zero emissioni tra impegno e tutela ambientale, ripristino di un ecosistema sociale più equo e utilizzo di un'armonica evoluzione tecnologica costruita attorno all'uomo. Un'occasione unica di confronto per dare spazio alla cultura d'avanguardia proprio nella città del design per eccellenza dove la creatività incontra l'innovazione.

House of Progress, l'hub creativo targato Audi Come sede dell'House of Progress 2024 Audi ha riconfermato la Piazza del Quadrilatero di Portrait Milano, hotel del marchio di ospitalità Lungarno Collection, di proprietà della famiglia Ferragamo. Grazie alla sua posizione privilegiata e al suo doppio ingresso da Corso Venezia 11 e via Sant'Andrea 10, la location rappresenta una destinazione unica che unisce storia, arte, cultura e stile alla tecnologia. Audi House of Progress sarà accessibile dal 15 al 28 aprile, dalle 10 alle 24, salvo momentanee chiusure in occasione di eventi su invito.

Ufficio stampa Audi

"Reflaction" Realizzata nell'ambito della mostra-evento INTERNI Cross Vision e firmata dallo studio internazionale di design Bjarke Ingels Group, l'installazione Audi di questa edizione si chiama "Reflaction". Crasi di "riflessione e "azione", il nome è intrinsecamente legato al concetto che le nostre azioni nel mondo riflettono l'essenza stessa della nostra esistenza, conferendo ulteriore profondità concettuale all'installazione. Dall'alto la creazione appare come il simbolo "+", ma il design va oltre il concetto di incremento numerico. Una struttura che espande fisicamente lo spazio circostante valorizzandone l'architettura e creando differenti luoghi di riflessione. Grazie alle pareti specchianti, l'ambiente è diviso in quattro settori distinti che offrono ciascuno un'esperienza unica, ma complementare.

Nell'area Knowledge, un anfiteatro costituisce il punto d'incontro per condividere conoscenze e ospitare i talk tematici con esperti di AUDI AG favorendo l'interazione tra i relatori e il pubblico. Nella zona Digital light, Audi evidenzia invece la propria avanguardia in termini di tecnologia e design grazie alla nuova generazione di luci OLED digitali e segmentate. A seguire, nello spazio Community, un cortile alberato offre ristoro durante le frenetiche giornate del Fuorisalone all'insegna di un senso di comunità e connessione. Infine c'è l'area Performance, il cuore dell'installazione in cui due Audi SQ6 e-tron rappresentano l'espressione massima dei valori del Vorsprung durch Technik (Avanguardia della Tecnica) Audi. Qui si riflette l'impegno Audi per l'eccellenza: un anello di auto specchiate, creato dalle riflessioni, consente di esaminare le vetture da otto prospettive diverse, evidenziando la ricerca costante Audi verso direzioni non ancora percorse.

Ufficio stampa Audi

Audi Q6 e-tron in anteprima mondiale Fulcro dell'installazione "Reflaction", Audi Q6 e-tron rappresenta il clou della filosofia Audi alla Milano Design Week. In anteprima mondiale al pubblico, il SUV a elettroni della Casa dei quattro anelli rappresenta il punto di riferimento della categoria per autonomia, sino a 625 km, e potenza di ricarica, sino a 270 kW, che consente di ricaricare fino a 255 chilometri di percorrenza in dieci minuti. Una vettura che ridefinisce gli standard della mobilità elettrica premium grazie anche a sofisticate prestazioni dinamiche, una marcata digitalizzazione di cui è emblema il comando vocale gestito dall'intelligenza artificiale e un abitacolo fortemente caratterizzato dall'innovativo "palcoscenico digitale" con display panoramico.

Ufficio stampa Audi

Il palinsesto di House of Progress Fino al 28 aprile all'interno degli spazi di Audi House of Progress verranno ospitati una serie di eventi e appuntamenti dedicati alla cultura dell'avanguardia, dell'innovazione e del progresso per uno scambio di idee che spazia dall'approccio filosofico a quello industriale, da quello sociologico a quello imprenditoriale. Un'occasione unica di confronto ad ampio spettro con lo sguardo rivolto a un futuro sostenibile.

Presentando gli highlights del nuovo modello a elettroni Audi Q6 e-tron, in occasione dell'Audi Night, il 15 aprile Henrik Wenders (Head of Brand AUDI AG), Bjarke Ingels, Mattijs Van Tuijl (Designer degli interni di Audi Q6 e-tron) e Cesar Muntada (Head of AUDI AG Light design) si sono confrontati sul futuro del design e la discussione poi è proseguita all'interno di un dialogo trasversale ispirato all'improrogabile riflessione sul significato delle nostre azioni, di quelle passate e di quelle future con il coinvolgimento di Claudia Parzani, Presidente di Borsa Italiana e Stefano Boeri, architetto e urbanista, a confronto con il Direttore di Audi Italia, Fabrizio Longo.

Ufficio stampa Audi

E non è tutto qui. Durante il periodo di apertura, House of Progress ospiterà infatti nell'area Knowledge numerosi interventi di esperti di AUD AG che, in dialogo con speaker qualificati, affronteranno tematiche quali light design e sostenibilità-circolarità. Appuntamenti aperti al pubblico che possono essere prenotati compilando l'apposito form alla pagina di MyAudi.it su cui si potrà inoltre seguire tutto il racconto di Audi House of Progress attraverso foto e video.