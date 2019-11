Audi e-Tron Sportback, lʼelettrico fa breccia

Non ha fatto in tempo a debuttare, stupendo per lʼoriginalità della sua silhouette Suv/Coupé, che lʼinedita Audi Q3 Sportback (già provata da Tgcom24) si propone ora nellʼ abito elettrico e-Tron . Emissioni zero e prospettiva mirata a un mercato sempre più incline ad accogliere le auto elettriche.

Svelata al Salone di Los Angeles (in corso in questi giorni), la Audi e-Tron Sportback arriverà in Italia nella primavera 2020. Per la Casa dei quattro anelli il secondo modello della gamma e-tron rappresenta una conferma, quella della scelta di proporre fin da subito Suv e crossover a trazione elettrica. Senza indugi, senza attendere le decisioni degli altri (costruttori rivali e istituzioni), così da offrire agli automobilisti due versioni distinte: la e-Tron Sportback 55 con potenza pari a 408 CV e la trazione integrale a gestione elettronica; e la e-Tron Sportback 50 quattro con potenza pari a 313 CV.

La prima è in grado di percorrere fino a 446 km con una singola ricarica delle batterie, la seconda si limita a 350 chilometri. In entrambi i casi, il crossover 100% elettrico Audi dimostra la sua abbondante fruibilità in tutti i contesti. Con accelerazioni brucianti (rispettivamente 5,7 e 6,6 secondi sullo 0-100) e una velocità limitata elettronicamente a 200 orari. Lunga ben 4,9 metri e larga poco meno di due, la vettura ha un eccezionale Cx aerodinamico di 0,25 e un design caratterizzato.

Ne sono esempio i proiettori a LED Digital Matrix, che costituiscono una novità assoluta, dotati di un fascio luminoso che si scompone in pixel infinitesimali e che può essere regolato con la massima precisione: in corrispondenza delle strettoie, ad esempio, aiuta a mantenere il centro della carreggiata. Cʼè anche un allestimento S line con cerchi in lega da 20 pollici e sospensioni pneumatiche adattive.