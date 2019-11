Audi A6 Allroad quattro, la station wagon esagerata

Tgcom24 lʼha provata ‒ nella versione Allroad quattro da 349 CV ‒ in un percorso fra Trieste e la Slovenia, anche su strade non asfaltate, attraversando boschi e sentieri dissestati. Via via che procedevamo, la nostra prima impressione si confermava sempre di più: lʼauto è affidabile come poche, adattabile a tutti i contesti, con una spiccata propensione allʼoffroad ma con il comfort di una berlina di lusso. Unʼauto di classe superiore, con una magnifica trazione integrale permanente e il differenziale centrale autobloccante, per non parlare delle sospensioni pneumatiche adattive, che variano lʼassetto fino a 6 centimetri.

Lʼabbiamo vista allʼopera, con l’assistente in discesa e la possibilità di visualizzare l’inclinazione della vettura in curva, sia in senso trasversale che longitudinale, per sapere esattamente come lʼauto si sta comportando. A seconda delle esigenze dettate dalla strada e dalla velocità, Audi A6 Allroad quattro varia il proprio assetto. Le modalità di marcia disponibili con il selettore Audi Drive Select sono 6: Comfort, Auto, Dynamic, Efficiency, Allroad e Offroad/lift. Con il programma Allroad l’assetto è rialzato di 30 mm rispetto allo standard, di 45 mm con il programma Offroad che, però, è attivabile fino ai 35 chilometri orari.

Quanto ai motori, Audi ha imbroccato la strada della tecnologia mild-hybrid. Cioè una piccola unità elettrica a 48 Volt che aiuta il motore termico (tutti i propulsori in gamma), nel caso della nostra Allroad quattro il V6 biturbo benzina da 349 CV. Il compressore elettrico interviene in fase di accelerazione per eliminare qualsiasi problema dʼinerzia dei normali turbo, e ciò rende l’auto più silenziosa e parca nei consumi, facendo risparmiare 0,4 litri di gasolio ogni 100 chilometri. Il cambio Tiptronic a 8 rapporti è dʼobbligo e per raggiungere i 100 km/h bastano 5,2 secondi.

Il capitolo funzionalità è un altro fiore allʼocchiello. La grande e potente wagon tedesca ha una capacità di traino di 2,5 tonnellate e il bagagliaio una capienza che va dai 565 ai 1.680 litri. Gli interni sono rifiniti con cura e trasmettono una percezione di lusso ed eleganza. I materiali utilizzati ci fanno sentire accolti come in un salotto hi-tech, ma tutto questo ha il costo delle cose belle: il modello di accesso ha un prezzo di 67.550 euro, per la nostra versione ce ne vogliono 75.500.