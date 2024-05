Audi A3 allstreet: una nuova crossover urbana

L’Audi A3 si presenta in veste Model Year 2024 e porta in listino il nuovo allestimento allstreet, che affianca le versioni Sportback e Sedan.

Vista da fuori Tra le peculiarità distintive della nuova Audi A3 allstreet figurano le tre scanalature situate in corrispondenza dello spoiler anteriore e dell’estrattore, oltre alle finiture in contrasto nella parte inferiore delle portiere e ai loghi identificativi in colore nero. La calandra single frame ottagonale richiama inoltre i modelli della gamma Audi Q ed è dotata di una griglia a nido d’ape dallo sviluppo verticale più marcato rispetto alle Audi A3 Sportback. Tutta la nuova gamma Audi A3 integra poi la corporate identity della Casa, caratterizzata dalla presenza della denominazione modello in corrispondenza dei montanti B.

Nel caso della allstreet l’assetto, più alto di 30 mm rispetto all'Audi A3 Sportback, favorisce l’accessibilità e porta in dote una posizione di guida maggiormente dominante. All’aumento della luce libera dal fondo stradale contribuiscono le nuove sospensioni che - nonostante un’escursione maggiorata di 15 mm - risultano molto efficaci anche fuori dai contesti urbani e su strade a transito veloce. Oltre a una taratura specifica di molle e ammortizzatori, la nuova Audi A3 allstreet adotta di serie cerchi in lega da 17" con pneumatici dalla spalla generosa, ma sono disponibili soluzioni con diametro fino a 19".

Ufficio stampa Audi

Entriamo in abitacolo Per la prima volta nella storia di Audi A3 è anche possibile scegliere tra 4 firme luminose per personalizzare il layout della vettura: i proiettori Led integrano infatti luci diurne che grazie a una matrice luminosa composta da tre file di "pixel" consentono di generare diversi effetti di luce. Nell’abitacolo spiccano il nuovo selettore del cambio, simile a quello dell’Audi Q4 e-tron, e le bocchette di ventilazione caratterizzate da un motivo a forma di freccia. L’Audi A3 allstreet può contare su un vano di carico la cui capacità varia da 380 a 1.200 litri, ma la sua grande versatilità è sottolineata dalle barre sul tetto di serie, dal gancio traino amovibile e dal pacchetto portaoggetti e vano bagagli, con reti per gli schienali dei sedili anteriori e il piano di carico che permettono di stivare i bagagli in maniera ordinata e sicura.

L’equipaggiamento di serie include il touchscreen da 10,1" e il cruscotto digitale Audi virtual cockpit - nella configurazione da 12,3" per la allstreet - oltre all’Audi phone box light per la ricarica induttiva dello smartphone. Il sistema di navigazione MMI plus con MMI touch è di serie per la allstreet, così come l’Audi smartphone interface corredata dell’App Store. Grazie a quest’ultimo si può accedere in modo diretto e intuitivo alle applicazioni più diffuse di terze parti (ad esempio Spotify o Amazon music) attraverso l’interfaccia multimediale. Integrato nel sistema di comando anche l’assistente vocale Amazon Alexa, basato sul cloud, che consente al conducente di accedere alle molteplici funzionalità e ai medesimi servizi Amazon disponibili da casa o attraverso i dispositivi abilitati.

Ufficio stampa Audi

Motori, sensazioni di guida, Adas e prezzi Abbiamo avuto modo di provare la nuova A3 allstreet su percorsi urbani ed extraurbani: la guida è vivace e sicura, con un’ottima tenuta di strada e una frenata precisa. Nonostante l'assetto rialzato le sospensioni risultano sufficientemente rigide per garantire un buon comfort su strada e permettono di affrontare con sicurezza e piglio sportivo anche percorsi veloci e ricchi di curve. L’Audi A3 con motore 35 TFSI adotta un motore benzina di 1,5 litri dotato di tecnologia mild hybrid a 48 Volt. Con una potenza massima di 150 CV e una coppia di 250 Nm risponde con precisione ai comandi del guidatore e durante la guida si fa apprezzare per la fluidità del cambio S tronic di serie e per la pronta risposta dell'acceleratore. Il boost elettrico, garantito dal sistema ibrido nelle fasi di partenza e ripresa dai regimi più bassi, garantisce un aumento di 50 Nm e 12 CV di potenza.

La dotazione di serie include l’assistenza al mantenimento della corsia e la frenata automatica d’emergenza basata sull’interazione tra radar e telecamere, così da prevenire gli impatti con gli altri veicoli, i pedoni e i ciclisti. Le stesse tecnologie di rilevamento ambientale supportano il collision avoid assist, anch’esso di serie, che assiste il guidatore nell’evitare un ostacolo individuando una traiettoria alternativa in funzione della distanza, degli ingombri e dello scarto trasversale del veicolo che precede. L’assistente alla svolta aiuta invece il conducente in fase di partenza o a bassa velocità nell’evitare collisioni nei cambi di direzione. La nuova Audi A3 allstreet è proposta con due motorizzazioni a 4 cilindri sovralimentate: oltre alla versione 35 TFSI a benzina è disponibile infatti anche la 35 TDI, mossa da un motore due litri Diesel con 150 CV di potenza massima e 360 Nm di coppia. Gli allestimenti in listino sono invece 3 (Business, Business Advanced e Identity Contrast) con prezzi a partire da 39.500 euro.