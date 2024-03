Audi A3 Allstreet: ecco la versione urban crossover

Gli esterni della A3 Allstreet Davanti ha un single frame ottagonale nero opaco, corredato di griglia a nido d’ape dallo sviluppo verticale più marcato rispetto a un'Audi A3 Sportback, ma la Allstreet si riconosce a colpo d'occhio per la vocazione estetica propensa all'off-road, oltre che per le minigonne e le finiture a contrasto nella zona inferiore delle portiere, così come i loghi neri. Il suo profilo adotta di serie cerchi in lega da 17", ma si possono avere anche cerchi da 18 e 19". Per dare maggiore impulso alla sua personalità, in Audi hanno studiato elementi estetici in carbonio come lo spoiler posteriore e le calotte dei retrovisori laterali, mentre i proiettori a LED, di serie dal secondo livello di allestimento di Audi A3 Allstreet, e a LED Audi Matrix consentono mediante l’MMI di scegliere sino a un massimo di quattro firme luminose. Nel campo della personalizzazione ritroviamo la verniciatura Audi exclusive oppure l’inedito "Pacchetto luci ambiente pro": cinque segmenti retroilluminati creano un flusso dinamico di luce – spaziando tra 30 diverse colorazioni – percepibile nelle fasi di blocco e sblocco delle portiere.

Ufficio stampa Audi

Gli interni della A3 Allstreet In abitacolo si scoprono il nuovo selettore del cambio di derivazione Audi Q4 e-tron, le bocchette di ventilazione ridisegnate e due inediti inserti decorativi in tessuto realizzato al 100% in poliestere riciclato e microfibra Dinamica. Sotto il profilo della digitalizzazione spicca l’app store integrato in vettura: una novità che consente di accedere alle applicazioni più diffuse di terze parti attraverso l'interfaccia multimediale MMI, in un'ambiente che può essere sia Apple Car Play che Android Auto e gestibile anche tramite assistente vocale Amazon Alexa. L'equipaggiamento di serie si completa con la radio digitale DAB+, il display touch da 10,1" dell’MMI, il cruscotto digitale Audi virtual cockpit plus da 12,3", la navigazione MMI plus con MMI touch, l’Audi sound system da 180 Watt e l’Audi phone box light per la ricarica induttiva dello smartphone oltre a quattro porte di ricarica USB-C. Come la A3 Sportback, anche la Allstreet può contare su una capacità di carico di 380/1.200 litri e può contare di barre al tetto, di portellone elettrico e a richiesta di gancio traino amovibile e di Pacchetto portaoggetti e vano bagagli.

Ufficio stampa Audi

Motori, sicurezza e prezzi Come per la gamma A3, sono due le motorizzazioni disponibili: il 1.5 benzina mild hybrid da 150 CV e 250 Nm di coppia e il 2.0 Tdi a gasolio da 150 CV e 360 Nm di coppia, mentre il cambio è sempre l'automatico S Tronic a sette rapporti. La Allstreet, che rispetto alle altre A3 ha un assetto rialzato di 30 mm, ha una dotazione di serie dedicata alla sicurezza che comprende l’airbag anteriore centrale derivato dall’ammiraglia Audi A8, la chiamata d’emergenza e assistenza Audi connect, l’assistenza al mantenimento della corsia con emergency assist e la frenata automatica d’emergenza basata sull’interazione tra radar e telecamere. Le medesime tecnologie di rilevamento ambientale supportano il collision avoid assist, anch’esso di serie, che assiste il guidatore nell’evitare un ostacolo individuando una traiettoria alternativa e integra l’assistente alla svolta. Completano l'offerta riservata alla sicurezza, la retrocamera posteriore e il Park Assist plus per il parcheggio semi-automatico, infine l’adaptive cruise assist con funzione di cambio corsia assistito. Audi A3 allstreet arriverà nelle concessionarie italiane a maggio, con un listino che partirà da 39.500 euro.