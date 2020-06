Arriva EchoAuto e Alexa sale a bordo dellʼauto

Si chiama EchoAuto ed è il dispositivo che permette di portarsi dentro lʼauto Alexa di Amazon . Costa 60 euro e chi si era abituato alle comodità di Alexa in casa, beh ora non ci rinuncerà neanche quando si metterà al volante, magari per un lungo viaggio. A parlarci del dispositivo è Gianmaria Visconti , Country Manager Alexa per Amazon Italia.

La cosa bella di EchoAuto è che non si sovrappone né entra in conflitto con le altre “voci” dentro la macchina, il navigatore o la radio. Risponde esattamente come fa a casa Alexa e, grazie agli 8 microfoni associati alla tecnologia far field, conversa con noi aiutandoci in tante cose ed evitando che chi guida si distragga. La sua installazione è semplicissima: Echo Auto è alimentato dalla presa da 12V (quella dellʼaccendisigari, per intenderci) o da una porta USB presente allʼinterno dell’abitacolo, e si connette poi all’impianto stereo via Bluetooth o attraverso un cavo audio con jack da 3,5 millimetri.

Le sue funzioni principali sono nellʼintrattenimento: EchoAuto riproduce la musica che vogliamo, legge audiolibri per i bambini che si annoiano, gioca con questi con i videogiochi, e se serve gestisce anche cose pratiche, come la lista della spesa o informazioni di vario genere. Basta la nostra voce! E l’app Alexa sullo smartphone iOS o Android, che gli serve per la connessione. Disponibile dal 17 giugno, su Amazon.it ma anche in grandi catene della distribuzione elettronica, Echo Auto costa 59,99 euro. Tutte le informazioni su Amazon.it/echoauto.