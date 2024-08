Aprilia SR GT Replica 2024

È il primo scooter di Aprilia pensato per essere facilmente guidato in città ma anche su distanze più lunghe o su strade e percorsi meno battuti. Tra le novità di Aprilia SR GT riportiamo la posizione di guida attiva e l’ampio manubrio naked in stile motociclistico che insieme offrono un miglior controllo, mentre le sospensioni a corsa lunga e una maggiore altezza da terra permettono di superare agevolmente le asperità dei fondi stradali in città. A tal proposito vanno menzionati gli pneumatici di sezione generosa che consentono di avventurarsi su ogni tipo di fondo, dall’asfalto cittadino, al pavé, alle strade bianche.