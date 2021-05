Alfa Romeo stabilisce a Mirafiori il nuovo headquarter

Mirafiori, gli spazi delle storiche Officine 83 in via Plava che ospitano il Centro Stile . È qui, nel cuore della motor valley torinese, che Alfa Romeo insedierà il suo nuovo quartier generale. Unʼoccasione per accrescere lʼinterazione, dal momento che tutti i team di sviluppo e progettazione Alfa Romeo potranno lavorare a stretto contatto con i designer.

Un luogo storico di Torino, iconico e che ha ispirato il miglior design italiano. Ma il Centro Stile non resterà più “isolato” dalle altre risorse del brand, impegnato come noto da due stagioni anche in Formula 1. E poi cʼè stata la pandemia, lo scenario globale è cambiato radicalmente nell’ultimo anno, inducendo a ripensare le modalità di lavoro in ambienti smart e connessi. Ma ora tocca recuperare quel contatto con le menti più aperte e creative e così Alfa Romeo ha deciso di stabilire qui il nuovo headquarer, secondo una concezione di spazi condivisi e aperti.

Gli ambienti sono ampi e luminosi, ariosi e seducenti, volti proprio a favorire l’interazione e la cooperazione tra i dipendenti. Sono previsti anche spazi operativi all’aperto e la nuova squadra Alfa Romeo ha contribuito a personalizzare questi spazi portando con sé oggetti personali e legati alla storia del Biscione, in un intreccio tra il passato, il coinvolgimento personale e le ambizioni future.