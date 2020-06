Alfa Romeo festeggia 110 anni e apre il Museo

Per festeggiare il compleanno, la Casa ha aperto oggi al pubblico, e li terrà aperti fino a domenica 28 giugno, i depositi del Museo Alfa Romeo. Unʼapertura dʼeccezione, che consente di vedere 150 automobili storiche che mai prima i visitatori hanno potuto ammirare. Una Collezione suddivisa in 18 aree tematiche, che spaziano dalle vetture degli albori alle Formula 1 e Formula Indy, passando per motori stradali, aeronautici e nautici, e tanti trofei e oggetti dʼarte. Per consentire a tutti da vedere il Museo, in ogni angolo del mondo, la direzione del museo ha organizzato un tour virtuale attraverso una serie di 6 video.

Nel Dna del Biscione cʼè la sportività e un palmarés invidiabile che parte dalla Formula 1. Nel 1950, il primo anno in cui si organizzò il Mondiale di F1, fu Nino Farina a vincere il titolo al volante di un’Alfa Romeo Gran Premio Tipo 158 “Alfetta”. Lʼanno dopo il successo fu bissato da Juan Manuel Fangio con l’Alfetta 159. Oggi, a far da trait-dʼunion con quei successi, cʼè il giovane team di Formula 1 con piloti Kimi Räikkönen e Antonio Giovinazzi. Altra occasione da non perdere nella visita al Museo è la nuova sezione “Alfa Romeo in divisa”, dedicata alle auto fornite allʼArma dei Carabinieri.

Alle spalle 110 anni di storia, ma il futuro con ancora tante radici da piantare. Lʼauto testimonial del 110° anniversario Alfa Romeo è la Giulia GTA, “cattivissima” versione racing della berlina, ancora più potente della Giulia Quadrifoglio. Il motore V6 2.9 Bi-Turbo è stato potenziato da 510 a 540 CV e, grazie all’adozione di materiali ultraleggeri, il peso complessivo è stato ridotto di buoni 100 chili rispetto a Giulia Quadrifoglio.

Partner per lʼAnniversario Alfa Romeo

Ad accompagnare la Casa di Arese nei festeggiamenti per i suoi 110 anni sono tre marchi celebri dellʼuniverso lifestyle: Eberhard & Co., Compagnia Ducale e AUDES Group. Il primo rinsalda il legame con Alfa Romeo realizzando un nuovo cronografo in Edizione Limitata. Compagnia Ducale ha invece allestito una speciale e-mtb Alfa Romeo 110° Anniversary, una mountain bike elettrica con batteria da 500 Watt potente e silenziosa e una livrea ad hoc studiata insieme al Centro Stile Alfa Romeo. Infine AUDES Group, licenziatario ufficiale dell’abbigliamento Alfa Romeo, che ha realizzato una collezione celebrativa che sarà disponibile entro fine 2020.