Al volante della nuova Audi Q4 e-tron

Il restyling sul powertrain ha regalato una potenza maggiore del 40% e anche una coppia più elevata del 75%. In questo modo le 45 e-tron possono contare su 82 CV e 235 Nm di coppia in più rispetto al passato, raggiungendo i 286 CV e i 545 Nm di coppia. La 55 e-tron quattro, che si posiziona in alto nel listino della Q4 e-tron può contare su 340 CV di potenza massima, che le consentono di scattare da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi, mentre per tutte le versioni la velocità di punta è fissata a 180 km/h.

Tutte le Audi Q4 e-tron hanno una "nuova" batteria da 77 kWh netti (82 kWh nominali) che per esempio permettono alla 45 e-tron di estendere l'autonomia dichiarata fino a 559 chilometri (nel ciclo Wltp), mentre la 45 e-tron quattro raggiunge i 537 chilometri. Se guardiamo in alto, la 55 e-tron quattro viene accreditata di un’autonomia di 534 chilometri; quello che però dobbiamo ancora raccontarvi sono anche le migliori performance in termini di ricarica della batteria. Con le varianti a trazione integrale quattro si può contare su 175 kW di potenza di ricarica in corrente continua, che tradotte significano +40 kW rispetto alla precedente versione che porta i tempi di ricarica dal 10% all'80% a 28 minuti, ma in soli 10 minuti si possono incamerare 175 km di autonomia.

Sensazioni di guida

Diciamo le cose come stanno: capiamo molto bene le decisioni interventiste prese da Audi in questa circostanza. Serviva più potenza e coppia e il gioco è stato fatto, tanto al resto pensa la bontà del telaio e un assetto ben studiato che regala al guidatore una Q4 e-tron sempre omogenea e sicura. Tra l'altro, se volete, è possibile mettere sulla Q4 e-tron le sospensioni con ammortizzatori adattivi a controllo elettronico... una ciliegina sulla torta di cui ci si rende conto quando si utilizza pienamente e in tutto il suo esercizio il nuovo sterzo con particolari regolazioni che lo hanno reso più preciso e diretto. Per fermarla invece basta l'impianto frenante proposto di serie, che svolge in modo eccellente il suo dovere anche grazie alla frenata rigenerativa modulabile per mezzo di palette al volante. Per concludere (prima di parlare del listino), vogliamo condividere con voi la sensazione di un abitacolo sempre silenzioso, da vera automobile premium, che lascia sentire appena il rotolamento degli pneumatici ma azzera ogni fruscio nelle andature più elevate. Come sempre, rimandiamo a un utilizzo della vettura in questione prolungato nel tempo per raccogliere i dati relativi i consumi. Intanto possiamo dirvi che la nuova Audi Q4 e-tron parte da un prezzo di 57.800 euro per la versione base e da una cifra di 59.800 euro per la variante Sportback.