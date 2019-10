Abarth Days 2019 per i 70 anni dello Scorpione

Al MIND tutto pronto per gli Abarth Days 1 di 25 2 di 25 3 di 25 4 di 25 5 di 25 6 di 25 7 di 25 8 di 25 9 di 25 10 di 25 11 di 25 12 di 25 13 di 25 14 di 25 15 di 25 16 di 25 17 di 25 18 di 25 19 di 25 20 di 25 21 di 25 22 di 25 23 di 25 24 di 25 25 di 25 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Una due giorni ricca di eventi per i fan dello Scorpione, con lʼesposizione di modelli storici, test drive in pista e su strada della nuova gamma Abarth “70° Anniversario”, ma anche unʼarea acrobatica e aree gaming e kids. Emozioni da vivere anche per chi, privo di una propria Abarth, vuol fare da passeggero al fianco di un pilota della scuderia a bordo della mitica 124 Abarth da rally. Sempre con gli istruttori di guida Abarth è possibile migliorare la propria tecnica di guida grazie alle auto equipaggiate di skid-car, che simulano situazioni di scarsa aderenza e insegnano come si controlla lʼauto in caso di sbandate improvvise del retrotreno.

Il 2019 si annuncia come un anno dʼoro per il brand fondato a Torino nel 1949 dallʼingegnere austriaco Karl Abarth. Oggi sono 74 i club ufficiali nel mondo e più di 111.000 gli iscritti alla community “The Scorpionship”. Gli Abarth Days 2019 hanno come obiettivo quello di battere il record di partecipanti dello scorso anno: oltre 4.000 visitatori e più di 3.000 test drive. Tutte le informazioni sull’evento (il prezzo del biglietto costa 10 euro) sono disponibili sul sito: https://www.abarth.it/scorpionship/eventi/abarth-day-2019.

Nuova Abarth 595 Pista

Il volante tagliato nella parte bassa allʼinterno, lʼiconico scarico Record Monza Attivo allʼesterno e la nuova e più potente turbina Garrett. Tre elementi che, in sintesi, denotano il carattere della nuova Abarth 595 Pista, oggi capace di erogare 165 CV di potenza col motore 1.4 T-Jet. Una versione che farà capolino agli Abarth Days milanesi ed è oggi disponibile nelle concessionarie dello Scorpione, a richiesta anche con le sospensioni posteriori Koni, ottimizzate per la miglior tenuta e stabilità. Attenta al target giovanile, la baby sportiva ha di serie il sistema Uconnect 7 pollici HD e integra gli smartphone Apple CarPlay e Google Android Auto, con navigatore e radio digitale DAB. Cʼè a bordo anche lʼAbarth Telemetry, unʼapplicazione che consente di misurare le proprie prestazioni. Il prezzo della nuova Abarth 595 Pista è di 24.400 euro.