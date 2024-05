"Spettacolo": nuova compact supercar

Motore, prestazioni e un gradito ritorno

Spinta da un motore 1.4 T.JET turbo in grado di erogare fino a 250 CV per una velocità massima di 280 Km/h, Spettacolo mantiene l’omologazione di un veicolo stradale, ma per chi ama le emozioni di una guida veloce e soprattutto racing, sarà possibile attivare la modalità “pista”. Come ogni favola, in questo gradito ritorno c'è stato spazio per una piacevole notizia: Giannini tornerà alle corse con la Spettacolo tramite la partecipazione al campionato Time Attak Italia 2024 e sarà gestita in pista dalla Old School Garage. In definitiva, Spettacolo è un progetto ambizioso che riporta in strada un marchio storico, una vettura compatta ma delle prestazioni racing, rivolta agli appassionati di tecnica motoristica nonché al mondo del collezionismo.