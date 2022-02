smart1, la nuova generazione di veicoli elettrici è allʼorizzonte

Da un lato lʼorgoglio di essere qualcuno o qualcosa che detta le mode, fa da battistrada al resto del mondo; dallʼaltro la complessità di dover essere sempre avanti. Ma Smart è così, da quandʼè nata nel lontano 1997, ha dettato un modo nuovo di pensare allʼauto per la città ed è anche stata la prima al mondo a indirizzarsi verso la trazione elettrica, senza remore e senza passaggi intermedi (le ibride plug-in).

Per riprendersi o confermare il ruolo di trendsetter, il brand del gruppo Mercedes-Benz ha presentato la #smart1, prototipo di Suv innovativo e naturalmente Full Electric. Il numero 1 indica soltanto la priorità di sviluppo del modello, perché in nuce cʼè lʼintenzione di Smart di produrre una generazione tutta nuova di autovetture. I test aerodinamici e invernali (a -40° C nel nord della Cina) sono stati completati e i manager del brand sperano di poter lanciare #smart1 già entro questʼanno. Il pre-riscaldamento automatico è gestibile da remoto e tutto contribuisce a ciò, persino le maniglie delle porte a scomparsa, dotate di dispositivo “ice breaking” che elimina gli strati di ghiaccio.

La nuova #smart1 è stata disegnata dal Centro Design Mercedes-Benz e ha il sostegno del China Automotive Engineering Research Institute di Chongqing. Il Suv elettrico si presenta come un perfetto mix di estetica e aerodinamica, tanto da aver spuntato un eccellente coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,29, che incide tanto sullo stile quanto sullʼefficienza della vettura in termini di sostenibilità ambientale, perché riduce il consumo di energia e migliora lʼautonomia di marcia. È certo infatti che il veicolo avrà di serie il pacchetto aerodinamico AGS (Active Grille Shutter).