Zelensky ai leader Ue: terrore energetico Mosca va sconfitto

Per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky "il terrore energetico della Russia deve essere sconfitto in tutte le sue forme".

Intervenendo in videocollegamento al summit dei leader Ue, Zelensky ha spiegato che "il ricatto energetico russo, qualsiasi azione distruttiva della Russia contro le infrastrutture critiche in Ucraina, contro i cavi sottomarini e i gasdotti in Europa, qualsiasi tentativo di destabilizzare i mercati del gas e del petrolio o il settore dell'energia nucleare devono ricevere risposte forti da tutta l'Europa".