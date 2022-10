Zelensky: "I russi vogliono isolare la regione di Kherson"

Zelensky, nel suo consueto messaggio serale, ha dichiarato che "la Russia sta trasformando la regione di Kherson in una zona di esclusione".

"Prima dell'arrivo di Mosca, questa regione, come tutte le altre in Ucraina, era del tutto normale e sicura, tutti i servizi sociali per le persone erano garantiti. La vita era garantita. Ora Mosca sta cercando di rendere la regione di Kherson una zona senza civiltà, senza le cose elementari disponibili nella maggior parte dei Paesi del mondo", ha sottolineato il presidente ucraino.