Zelensky: "Rafforzare la difesa, l'offensiva russa deve fallire"

Volodymyr Zelensky sottolinea la necessità di rafforzare la difesa ucraina.

"Non abbiamo dubbi che la Russia cercherà di fare tutto il possibile per invertire la tendenza della guerra e almeno ritardare la loro sconfitta, afferma il presidente ucraino. "Dobbiamo scongiurare questo scenario, i terroristi devono perdere. Qualsiasi tentativo della loro nuova offensiva deve fallire. Questa sarà la sconfitta finale dello Stato terrorista. La Russia sta mobilitando coloro che vuole lasciare morire, noi stiamo mobilitando il mondo civilizzato. Per la vita".