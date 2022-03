Zelensky: "L'Ucraina è a una svolta, siamo sulla strada della vittoria"

Mentre Putin ammette per la prima volta che le sanzioni hanno rappresentato "un duro colpo" per l'economia russa, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, incoraggia la popolazione a resistere.

E in un videomessaggio pubblicato sul proprio profilo Telegram assicura che "abbiamo già raggiunto una svolta strategica. Siamo già sulla strada per la vittoria". Zelensky ha però aggiunto che "c'è ancora bisogno di tempo, pazienza, saggezza, energia, capacità di fare il proprio lavoro al massimo, per vincere insieme".