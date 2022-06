Zelensky: "Italia al fianco dell'Ucraina, grazie alla forza di Draghi"

"L'Italia è al nostro fianco.

Grazie a Mario Draghi per la sua forza e per la sua perseveranza". È quanto afferma Volodymyr Zelensky, parlando al Consiglio europeo dopo il sì dell'Ue alla candidatura ucraina. Il presidente ucraino ha ringraziato, uno ad uno, tutti e 27 i Paesi membri, dedicando un messaggio anche al premier italiano: "Grazie per aver dimostrato che i principi delle persone perbene sono davvero il fondamento dell'Europa".