Zelensky: "I russi cercheranno di nascondere tracce dei loro crimini"

La visibilità dei crimini commessi a Bucha "spingerà gli occupanti russi a cercare di nasconderne le tracce".

Lo sostiene il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio. "Stanno già lanciando una campagna di falsità per nascondere la loro colpa nei massacri di civili a Mariupol. Faranno decine di interviste, registrazioni rieditate, uccideranno deliberatamente persone in modo che sembri che qualcun altro le abbia uccise", accusa Zelensky.