Zelensky: "Su cause della tragedia dell'elicottero ci sono diverse teorie"

Per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sulla tragedia dell'elicottero del Servizio emergenza di Kiev precipitato mercoledì, ci sono "diverse teorie".

Intervenendo al forum economico di Davos in videocollegamento Zelensky ha detto che le cause dell'incidente in cui hanno perso la vita 14 persone sono oggetto di indagine.