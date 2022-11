Zelensky a Kherson: "Pronti per la pace, impossibile uccidere Ucraina"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito il ritiro russo da Kherson come "l'inizio della fine della guerra", durante la sua visita nella città liberata dall'occupazione di Mosca.

Lo riferisce l'Ap sul proprio sito web. Il capo di Stato ha trascorso trenta minuti in visita nel capoluogo. "Stiamo andando avanti", ha detto Zelensky, citato anche da Reuters, rivolgendosi alle truppe davanti all'edificio dell'amministrazione nella piazza principale. "Siamo pronti per la pace, la pace per tutto il nostro Paese", ha detto Zelensky per poi concludere: "E' impossibile uccidere l'Ucraina".