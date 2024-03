Zanzibar, mangiano carne di tartaruga marina: morti otto bimbi e una donna

Tossina letale, non ci sono antidoti

Haji Bakari, medico del distretto di Mkoani, ha confermato, sulla base di test di laboratorio, che tutte le vittime avevano in comune l'aver consumato carne di tartaruga marina, che in rari casi può sviluppare una tossina che è altamente letale e per la quale non esistono cure né antidoti.