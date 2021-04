Zaki, il governo: via alle verifiche per conferirgli la cittadinanza

Il governo "comincerà oggi stesso a verificare le condizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana a Patrick Zaki", in seguito all'ordine del giorno approvato in questo senso dal Parlamento. Lo ha detto il sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova, sottolineando che la vicenda di Zaki "segue quella tragica di Regeni e quindi un'attenzione dall'Italia è doverosa. L'ordine del giorno del Parlamento ha impegnato il governo".