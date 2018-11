Yemen, ribelli dicono sì a colloqui di pace ma chiedono garanzie

I ribelli Houthi hanno annunciato che parteciperanno ai colloqui di pace per lo Yemen, mediati dalle Nazioni Unite, in programma in Svezia, ma solo se le garanzie fornite per assicurare il rientro della delegazione degli insorti saranno mantenute. Intanto la coalizione araba ha consegnato il controllo dei porti di Hadhramaut alla guardia costiera yemenita.