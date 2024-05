Yemen, gruppo di turisti italiani bloccato sull'isola di Socotra

La comitiva era partita da Abu Dhabi con l'unico volo settimanale che porta all'isola ma, a causa della guerra civile, non sa più come fare rientro

La comitiva era partita da Abu Dhabi con l'unico volo settimanale che porta all'isola ma, a causa della guerra civile, non sa più come fare rientro. Il ministero degli Esteri, sul sito "Viaggiare sicuri", ricorda che "è assolutamente sconsigliato recarsi lì nell'attuale situazione" e che "l'ambasciata d'Italia a Sanaa ha sospeso le proprie attività". Della vicenda dei nostri connazionali si sta già occupando la Farnesina.

Tgcom24

L'Unità di Crisi della Farnesina è in contatto con il gruppo di turisti rimasto bloccato e anche con i loro congiunti in Italia. L'ambasciata d'Italia ad Abu Dhabi è inoltre in contatto con la compagnia aerea per assicurarsi della ripresa dei collegamenti aerei. Dalle informazioni raccolte, il collegamento dovrebbe essere ripristinato il 5 maggio.

A partire dal 13 febbraio 2015, a seguito dell'aggravarsi delle condizioni di sicurezza, l'ambasciata d'Italia a Sanaa ha sospeso le proprie attività e non è piu' possibile pertanto assicurare assistenza consolare a coloro che, nonostante il fermo sconsiglio, si rechino in territorio yemenita.