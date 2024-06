La Cina sta "pianificando e implementando importanti misure per approfondire le riforme in modo globale". Lo ha affermato il presidente Xi Jinping, assicurando che Pechino creerà "un ambiente economico più orientato al mercato, legale e internazionale", all'indomani dell'annuncio del terzo Plenum del partito comunista cinese in programma dal 15 al 18 luglio che dovrà tracciare le linee della politica economica cinese sul medio e lungo termine.